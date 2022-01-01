[فيديو} إصابات واعتقالات.. 545 مستوطنًا اقتحموا الأقصى

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هآرتس: أسباب احتمالية تصاعد الأوضاع لازالت موجودة

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الاحتلال يقتحم الأقصى لإزالة "يافطة" ويعتقل 4 شبان

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الاحتلال يعتقل عشرات المقدسيين ويبعد آخرين خلال شهر رمضان

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النسخة الورقية - عدد اليوم

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الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين بينهم فتاة ويفرض الحبس المنزلي على آخرين

مستوطن يدعس طفلاً في تقوع

التربية تطالب العالم بتحمل مسؤولياته للإفراج عن الأسرى الطلبة والأطفال

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً على حاجز عناب

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بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ لتضميد جراحه الأوروبية بلقب عاشر محلي

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المنتخب الوطني للشواطئ يخوض 4 مباريات تجريبية ضمن خطة الإعداد الجديدة

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بحضور الوزير الحساينة والخضري.. فريق الشهيد فؤاد حجازي يفوز ببطولة شهداء فلسطين الرمضانيّة

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ألمانيا تخصص 3 مليارات يورو في سعيها لوقف الاعتماد على الغاز الروسي

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مصر ترفع أسعار البنزين بأنواعه مع تثبيت سعر السولار

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هولندا تبلغ شركاتها بعدم سداد مدفوعات الغاز بالروبل

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"تجارة وصناعة نابلس" تنهي دورة تدريبية حول "ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني"

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