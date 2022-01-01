الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين بينهم فتاة ويفرض الحبس المنزلي على آخرين
التربية تطالب العالم بتحمل مسؤولياته للإفراج عن الأسرى الطلبة والأطفال
الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً على حاجز عناب
إصابة 5 مستوطنين رشقًا بالحجارة في القدس
محدث| فصائل تستنكر اقتحام الأقصى وتحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري
[فيديو} إصابات واعتقالات.. 545 مستوطنًا اقتحموا الأقصى
هآرتس: أسباب احتمالية تصاعد الأوضاع لازالت موجودة
82% من الإسرائيليين يرجحون تطور موجة التصعيد
في ظل الأحداث بالأقصى.. المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية
إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين عند صلاة الفجر
مشعل يكشف تفاصيل اتصال وزير الخارجية القطري مع هنية
الاحتلال يقتحم الأقصى لإزالة "يافطة" ويعتقل 4 شبان
محدث|| الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين بالأقصى
إصابة شاب واعتقاله جنوب طولكرم
طالبان تحذّر إسلام أباد بعد مقتل خمسة أطفال في قصف صاروخي باكستاني لأراض أفغانية
منصور عباس: الصور التي نشرت من الأقصى كانت شديدة الصعوبة
الاحتلال يزعم اعتقال شاب حاول تنفيذ عملية طعن قرب رام الله
ضبط مستوطن متنكر .. اعتقال شابين من أمام الأقصى
صور|| موقع عبري يكشف عن وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"
غانتس يقرر عدم فرض أي إغلاق جديد على الأراضي الفلسطينية
الرئيس يبعث برسائل ويجري اتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي
إصابات في قلقيلية والخليل واعتقالات غرب نابلس
الاحتلال يعتقل عشرات المقدسيين ويبعد آخرين خلال شهر رمضان
الاحتلال يفتح حاجز الجلمة بعد أسبوع من إغلاقه
محاولات لمنع التصعيد.. هنية يتلقى رسالة من قطر
فيديو|| قوات الاحتلال تعتدي على شاب عند حاجز شعفاط
الاحتلال يعتقل 7 شبان من أم الفحم
مقتل شاب من يافا بجريمة إطلاق نار